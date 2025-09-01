Затварят част от бул. "Даме Груев"

© Във връзка със строителни дейности, се налага затваряне за движение на превозни средства на част от бул. "Даме Груев“ в кръстовището с ул. "Струга“ от 8:30 часа днес до 09.09.2025г.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района.