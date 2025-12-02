Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт". За целта от 10:00 часа днес до 31 декември 2025г. се въвежда временна организация на движението и се затваря за движение на превозни средства участъкът от ул. "Цар Самуил“ до бул. "Сан Стефано“.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.