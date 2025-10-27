Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт". Община Бургас уведомява, че от 13:00 часа днес за две седмици се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства, участъка от ул. "Васил Левски“ до ул. "Любен Каравелов“.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.