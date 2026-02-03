Във връзка с подмяна на водопровод в ж.к. "Зорница“ от 13:30 часа на утре - 04 февруари за месец, се затваря за движение на превозни средства участък от улицата между ДГ "Звездица Зорница“ и ОУ "Георги Бенковски.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Буегас.