Продължават строително-ремонтните дейности, включващи и подмяна на ВиК мрежата по ул. "Оборище“.За целта от 10:30 часа утре за два месеца се въвежда временна организация на движението като се затваря за движение на превозни средства ул. "Оборище“ в участък от ул. ул. "Хан Аспарух" до ул. "Св. св. Кирил и Методий“.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района.