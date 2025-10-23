ЗАРЕЖДАНЕ...
Затварят част от бургаска улица за ремонт
©
За целта от 10:30 часа утре за два месеца се въвежда временна организация на движението като се затваря за движение на превозни средства ул. "Оборище“ в участък от ул. ул. "Хан Аспарух" до ул. "Св. св. Кирил и Методий“.
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района.
Още от категорията
/
Показват в Бургас първата серийна електрическа яхта, проектирана и произведена изцяло в България
11:31
Старата поща протече
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.