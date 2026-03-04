Във връзка с подмяна на водопровод в ж.к. "Зорница“ от 5 март (четвъртък) до 20 март, се затваря частично за движение на превозни средства ул. "Атанасовско езеро“ в участъка пред бл. 75 в ж.к. "Зорница“, съобщиха от Община Бургас.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка, призовават от там.