Затварят част от паркинга на ПАРК АРЕНА ОЗК
В лявата зона след бариерата до парка ще бъдат извършвани ремонтни дейности, които изискват достъпът до тази част от паркинга да бъде ограничена.
Ще бъдат засегнати 41 от паркоместата. Останалите 58 ще бъдат достъпни и ще се използват при условията и по реда, действащи към момента.
