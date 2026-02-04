Част от паркинга на ПАРК АРЕНА ОЗК ще бъде затворен временно от 5 февруари (четвъртък).В лявата зона след бариерата до парка ще бъдат извършвани ремонтни дейности, които изискват достъпът до тази част от паркинга да бъде ограничена.Ще бъдат засегнати 41 от паркоместата. Останалите 58 ще бъдат достъпни и ще се използват при условията и по реда, действащи към момента.