Затварят част от тази бургаска улица за 10 дни

Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт", Община Бургас уведомява, че от 10:00 часа днес за 10 дни се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства участъкът от ул. "Сливница" до ул. "Александър Стамболийски".



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.