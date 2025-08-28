Затварят част от тази бургаска улица за три месеца

© Burgas24.bg Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка и тротоари по ул. "Пробуда“, от 14:30 часа на днес за три месеца се затваря за движение на МПС участъка от ул. "Уилям Гладстон“ до ул. "Ивайло“.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.