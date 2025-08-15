ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затварят част от ул. "Дебелт" за 10 дни
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.
Бургаският съд решава за шофьора, помел двама на мотопед край Ахе...
12:22 / 15.08.2025
Нови аварии нарушават водоподаването в Бургаско
11:34 / 15.08.2025
Започнаха археологическите проучвания на Акве Калиде
10:25 / 15.08.2025
Важно! Затварят централна улица в Бургас през уикенда
10:29 / 15.08.2025
Включете се в инициативата на "Обединени за правата на животните"...
10:06 / 15.08.2025
4-годишното момченце и майка му са в кома, след като АТВ се вряза...
21:24 / 14.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
