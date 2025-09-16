Затварят част от ул. "Оборище" от днес

© Burgas24.bg Във връзка със старта на ремонти дейности, включващи и подмяна на ВиК мрежа по ул. "Оборище“, от 09:00 часа днес до 27.10.2025 г. се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на МПС ул. "Оборище“ в участък от ул. "Ген. Гурко" до ул. "Хан Аспарух".



По същото време до края на годината ще се затвори и ул. "Проф. д-р Асен Златаров“ в участъка от ул. "Хан Аспарух“ до ул. "Св. св. Кирил и Методий“.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района.