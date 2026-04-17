Поради реконструкция и уширение на ул. "Крайезерна" от 10:00 ч. на 20 април (понеделник) до 8 май ще бъде въведена временна организация на движението по улицата с частичното ѝ затваряне в района на бензиностанция "Транском“.

От Община Бургас призовават водачите да спазват въведената временна организация и да се съобразяват с промяната в движението.