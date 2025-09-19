Новини
Затварят две улици в Бургас заради велошествие
Автор: Екип Burgas24.bg 16:15
©
На 22 септември (понеделник) от 10 до 12 часа ще бъдат затворени за движение на превозни средства улиците "24-ти пехотен Черноморски полк“ и  "Димитър Димов“. Ограничението се налага заради провеждането на велошествието "Ритъм и колела“, което е част от Европейската седмица на мобилността.

Участниците ще преминат през двете улици, което налага промени и в маршрутите на някои линии от градския и междуселищен транспорт:

линия № 11: по маршрута до бул. “Димитър Аврамов" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Петко Задгорски" – бул. “Никола Петков" – бул. “Стефан Стамболов" – бул. “Демокрация – продължава по маршрута ...,

 • няма да бъдат обслужвани спирки: Изгрев, бл. 40, Никола Петков /Зр1Б/, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков

 • допълнителни спирки: Велека, Никола Петков /12Б/, Зорница, бл. 14, Зорница /Зр3А/, Демокрация, Дунав.

линия № 12: по маршрута до ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – бул. “Стефан Стамболов" – бул. “Никола Петков" – ул. “Петко Задгорски" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Димитър Аврамов" – продължава по маршрута …,

• няма да бъдат обслужвани спирки: 24-ти Пехотен Черноморски полк", Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро, Никола Петков /Зр1А/, Изгрев, бл. 39

• допълнителни спирки: Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница /Зр3Б/, Зорница бл. 14, Изгрев, бл. 43, Велека

линия № 6

в посока Рудник: по маршрута до бул. “Никола Петков" – ул. “Петко Задгорски" – ул. “Георгии Калоянчев" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Транспортна" – продължава по маршрута …

• няма да бъдат обслужвани спирки: Никола Петков /Зр1А/, Димитър Димов

• допълнителни спирки: Изгрев, бл. 43, Добри Чинтулов, Гробищен парк

в посока Автогара Запад: ул. “Транспортна" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Петко Задгорски" – бул. “Никола Петков" – продължава по маршрута …

• няма да бъде обслужвана спирка: Димитър Димов

• допълнителни спирки: Гробищен парк, Добри Чинтулов

линия № 8

в посока Автогара Запад: по маршрута до ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – ул. “Сан Стефано",

• няма да се обслужват спирки: 24-ти Пехотен Черноморски полк и Константин Величков

• без допълнителни спирки по маршрута

линия Бургас – Поморие

в посока Поморие: Автогара Юг – ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – бул. “Стефан Стамболов" – бул. “Никола Петков" – ул. “Петко Задгорски" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Транспортна" – продължава по маршрута…

 • няма да бъдат обслужвани спирки: Константин Величков, Парк Езеро, Димитър Димов

• допълнителни спирки: Сан Стефано, Зорница /Зр3Б/, Добри Чинтулов, Гробищен парк

в посока Автогара Юг: ул. “Транспортна" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Петко Задгорски" – бул. “Никола Петков" – продължава по маршрута..

• няма да бъде обслужвана спирка: Димитър Димов

• допълнителни спирки: Гробищен парк, Добри Чинтулов

линия Бургас – Горица

- в посока Горица: по маршрута до бул. “Никола Петков" -  – ул. “Петко Задгорски" – ул. “Геории Калоянчев" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Транспортна"

• няма да бъдат обслужвани спирки: Никола Петков /Зр1А/, Димитър Димов

• допълнителни спирки: Изгрев, бл. 43, Добри Чинтулов, Гробищен парк

- в посока Автогара Запад: ул. “Транспортна" – ул. “Димитър Аврамов" – ул. “Георги Калоянчев" – ул. “Петко Задгорски" – бул. “Никола Петков" -продължава по маршрута

• няма да бъде обслужвана спирка: Димитър Димов

• допълнителни спирки: Гробищен парк, Добри Чинтулов








