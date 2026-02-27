В понеделник, 02.03.2026 г., в часовия диапазон от 09.30 до 16.30 часа, ще се извършват строително-монтажни дейности в средна разделителна ивица на път I-9 /Бургас – Варна/ в района на пътен възел "Летище“ и пътен възел "Каблешково“, в посока на движение от Бургас към Поморие.Това налага стесняване на пътното платно, като движението на МПС в участъка ще се извършва в една лента, съгласно създадената временна организация.Община Бургас призовава водачите на ППС да се съобразяват с въведената организация на движение и да спазват правилата за движение в участъка.