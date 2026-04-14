Във връзка с подмяна на водопровод в ж.к. "Зорница“ от 10:00 часа на утре - 15 април за три дни, се затваря за движение на превозни средства кръстовището между бл.47, бл.33 и ЦКОДУХЗ "Св. Стилиан" (Дом "Майка и дете“), като се въвежда временна организация на движението в района, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

"Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути", призовават от Община Бургас.