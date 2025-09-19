Новини
Затварят кръстовище в Бургас заради ВиК ремонт
Автор: Иван Сотиров 10:25Коментари (0)91
© Burgas24.bg
Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Зорница“ Община Бургас съобщи, че от 09:30 часа на 23.09.2025г. до 02.10.2025г. се затваря за движение на превозни средства кръстовището образувано от улицата успоредна на бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Св. Пантелеймон Лечител".

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка, призовават от Община Бургас.








Статистика: