Във връзка с изграждане на водомерна шахта и водомерно отклонение, частично се затварят за движение на превозни средства кръстовището на улицата между очна клиника "Д-р Хубанов“ и комплекс "Триа Сентрал Парк“ с ул. "Даме Груев“ в ж.к. "Славейков“.За целта от 13:30 часа на 27.10.25г. за месец се въвежда временна организация на движението в района.