Във връзка с подмяна на водопровод в ж.к. "Зорница“, от 10:00 часа на 12 януари (понеделник), за две седмици се затваря за движение на превозни средства кръстовището между бл. 47, бл. 33 и ЦКОДУХЗ "Св. Стилиан“ (Майчин дом.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.