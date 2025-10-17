Във връзка с подмяна на водопроводи в ж.к. "Зорница“ от 10:00 часа на 20.10.2025г. /понеделник/, частично се затварят за движение на превозни средства кръстовището между бл.40, бл.39 и бл.33 и кръстовището между Спортна зала "Бойчо Брънзов“ и бл.38, като се въвежда временна организация на движението в района.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.