Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Затварят напълно достъпа до Елените
Автор: Екип Burgas24.bg 21:07Коментари (0)103
© Булфото
виж галерията
Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на в.с. "Елените“, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, Оперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището "Елените" през следващите дни. Целта е да си гарантира максималната сигурност на населението.

Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете. И утре, в светлата част на деня, ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропусквателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15:00 ч. на 6.10. достъпът се ограничава.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на в.с. "Елените“ ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата БГ Алерт за своевременно оповестяване на забраната в района на селището, предаде bTV.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.




Още по темата: общо новини по темата: 54
05.10.2025 Доц. Димитров за Елените: Начинът, по който е усвоено това пространство, е комбинация между алчност и глупост
05.10.2025 МОСВ: Следете актуалните прогнози на НИМХ
05.10.2025 Кметът на Царево за думите на Асен Василев: Не ни отпуснаха поисканите пари за почистване на коритата на реките
05.10.2025 Meteo Balkans: Нов циклон заплашва с риск от наводнения и трицифрени количества валежи
05.10.2025 РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието
05.10.2025 Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от благодарността в очите на хората
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Шофьорът от фаталното състезание във Варна е дал положителен поле...
17:45 / 05.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
17:45 / 05.10.2025
Ужасяващ клип от сблъсъка на автомобила с публиката на състезание...
15:56 / 05.10.2025
От морето в Царево изплуват пари от изчезнал при потопа сейф
21:52 / 04.10.2025
Калин Стоянов отиде да помага след бедствието в "Елените"
16:46 / 04.10.2025
Военни на помощ след трагедията в Бургаско
13:52 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: