Във връзка с изграждане на ВиК мрежа в ж. к. "Зорница“, от 09:30 часа на 23.10.2025 г. /четвъртък/ до 28.11.2025 г. се въвежда временна организация на движението като се затваря за движение на превозни средства улицата между новата детска болница "Света Анастасия“ и бл.46 в ж.к. Зорница, съобщиха от Община Бургас.Достъпен маршрут за живущите в района: бул. "Димитър Димов“ – улица до бл.82 в ж.к. "Зорница“ /Лазурен бряг/ - улицата пред жилищен комплекс "Перла“ – УМБАЛ – Бургас и обратно.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходния маршрут, призовават от Община Бургас.