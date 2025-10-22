ЗАРЕЖДАНЕ...
Затварят тази улица в ж.к. "Зорница"
Достъпен маршрут за живущите в района: бул. "Димитър Димов“ – улица до бл.82 в ж.к. "Зорница“ /Лазурен бряг/ - улицата пред жилищен комплекс "Перла“ – УМБАЛ – Бургас и обратно.
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходния маршрут, призовават от Община Бургас.
