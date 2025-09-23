Затварят това кръстовище в Бургас заради ремонт

© Google Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Зорница“ Община Бургас съобщи, че от 09:30 часа днес до 02.10.2025г. се затваря за движение на превозни средства кръстовището образувано от улицата успоредна на бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Св. Пантелеймон Лечител".



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка, призовават от Община Бургас.