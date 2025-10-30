От 09:30 ч. утре се затварят за движение части от две улици в бургаския кв. "Възраждане", научиНа ул. "Дебелт“ продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата. Поради това за една седмица се затваря участъкът от ул. "Любен Каравелов“ до ул. "Пробуда“.На ул. "Пробуда“ в частта от ул. "Уилям Гладстон“ до ул. "Цар Калоян“ продължават дейностите по възстановяване на пътната настилка и тротоарите. За целта се въвежда временна организация на движението в района до края на годината.Спазвайте временните организации, които ще бъдат въведени в двата участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.