От 09:30 ч. утре се затварят за движение части от две улици в бургаския кв. "Възраждане", научи Burgas24.bg.

На ул. "Дебелт“ продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата. Поради това за една седмица се затваря участъкът от ул. "Любен Каравелов“ до ул. "Пробуда“.

На ул. "Пробуда“ в частта от ул. "Уилям Гладстон“ до ул. "Цар Калоян“ продължават дейностите по възстановяване на пътната настилка и тротоарите. За целта се въвежда временна организация на движението в района до края на годината.

Спазвайте временните организации, които ще бъдат въведени в двата участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.