Във връзка с възстановителни дейности след подменена ВиК мрежата в ж.к. "Зорница“, от Община Бургас съобщи, че от 10:00 ч. на 08.12.2025г. /понеделник/ до 15.12.2025г. /понеделник/ се затваря за движение на превозни средства ул. "Св. Пантелеймон Лечител" в участъка от кръстовището с улицата успоредна на бул. "Стефан Стамболов“ до кръстовището с улицата до бл. 49 в ж.к. "Зорница“.