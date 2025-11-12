Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От 09:30 ч. утре до 26 ноември се затваря за движение улицата между бл. 37 и бл. 38 в участъка от бул. "Димитър Димов“ до вход/изхода на паркинга до бл. 38 в бургаския ж.к. "Зорница", видя Burgas24.bg.

Ограничението се въвежда във връзка със строително-монтажни дейности по изграждане на канализация.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района, призовават от Община Бургас.