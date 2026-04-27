Както Burgas24.bg съобщи, за първи път в 109-годишната си история Giro d’Italia започва от България, а Бургас ще бъде основният център на събитието.
На 6 май в Летния театър ще бъде представянето на отборите, които тази година ще участват в колоездачната обиколка. На 8 май градът ни е домакин на финала на първия етап, а на 9 май от Бургас започва втория етап на обиколката.
Всичко това изисква промяна в организацията на движение и затварянето на няколко централни улици в града.
За да намали неудобството за бургазлии, Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се използват безплатно от всички желаещи да оставят автомобилите си в дните от 6 до 9 май.
От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:
- Част от паркинга на "Метро“
- Вторият етаж на мол "Гранд Плаза“
- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица
На 8 и 9 май ще бъде достъпен и паркингът на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“.
На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:
- Ул. "Одрин“ (между "Трапезица“ и бензиостанция "Лукойл“)
- Бул. "Сан Стефано“ ( между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Демокрация“)
Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите.
Цялата информация, свързана с подготовката и организацията на Giro d’Italia, маршрута и съпътстващите събития можете да откриете в новия сайт info.gotoburgas.com.
