Затварят улици в Созопол заради отбелязването на 148 години от Освобождението му
По този повод в града ще се проведат няколко събития, а това ще наложи ограничаване на движението в определени негови райони, видя ФОКУС.
В 9:30 ч. от сградата на Община Созопол ще тръгне транспорт, който ще заведе желаещите до паметната плоча на полк. Александър Лермонтов в града.
Именно там в 10:00 ч. ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя в памет на загиналите за Освобождението на Созопол.
От 10:30 ч. пък ще се проведе подобно събитие пред паметника на капитан Петко войвода, по повод 126 години от неговата смърт и в знак на признателност към неуморната му борба за освобождението и обединението на българите. Това е в района на площад "Черно море".
Заради събитията ще се затворят за движение пътните платна на общински път BGS 1210.
Алтернативното трасе за движение е през площад "Черно море - "ул.“ Републиканска“ - магазин "Лидл“.
В церемонията ще участват кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, представители на Общинския съвет, служители на общинската администрация, представители на сдружения и неправителствени организации в общината, общественици, граждани и гости на града.

