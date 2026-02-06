Утре Созопол ще отбележи 148 години от своето Освобождение.По този повод в града ще се проведат няколко събития, а това ще наложи ограничаване на движението в определени негови райони, видяВ 9:30 ч. от сградата на Община Созопол ще тръгне транспорт, който ще заведе желаещите до паметната плоча на полк. Александър Лермонтов в града.Именно там в 10:00 ч. ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя в памет на загиналите за Освобождението на Созопол.От 10:30 ч. пък ще се проведе подобно събитие пред паметника на капитан Петко войвода, по повод 126 години от неговата смърт и в знак на признателност към неуморната му борба за освобождението и обединението на българите. Това е в района на площад "Черно море".Заради събитията ще се затворят за движение пътните платна на общински път BGS 1210.Алтернативното трасе за движение е през площад "Черно море - "ул.“ Републиканска“ - магазин "Лидл“.В церемонията ще участват кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, представители на Общинския съвет, служители на общинската администрация, представители на сдружения и неправителствени организации в общината, общественици, граждани и гости на града.