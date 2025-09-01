Затварят важно кръстовище в Бургас за две седмици

© Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт", Община Бургас уведомява, че от 11:00 ч. на 02.09.2025г. /вторник/ за две седмици се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства кръстовището ул. "Дебелт“ с ул. "Александър Стамболийски“.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района и използвайте обходни маршрути, съветват от местната администрация.