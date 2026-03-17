От 10:00 до 15:00 ч. днес вътрешният път между Приморско и Китен ще бъде затворен за движение, видяПричината е почистване на дървета и извършване на ремонтни дейности."Молим водачите да използват алтернативни маршрути и благодарим за разбирането", подчертават от Община Приморско.