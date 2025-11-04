Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт“ в Бургас, научиПоради това от 09:30 ч. на 05.11.2025г. (сряда) за две седмици се въвежда временна организация на движението, като се затваря участъкът от ул. "Македония“ до ул. "Пробуда“.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.