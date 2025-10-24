Oт днес за два месеца затварят част от централната бургаска улица "Оборище", научиПричината са продължаващите строително-ремонтните дейности, включващи и подмяна на ВиК мрежата..Затова от 10:30 ч. днес за 60 дни се въвежда временна организация на движението в района на ул. "Оборище“ в участъка от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Св. св. Кирил и Методий“.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района, призовават от Община Бургас.