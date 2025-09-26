Затварят за движение част от тази бургаска улица

© Снимката е илюстративна Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Реконструкция на ул. "Асен Златаров“ с подмяна на съществуващ водопровод и БФК от о.т. 166 до о.т. 93, гр. Бургас“, от 08:45 ч. на 29.09.2025 г. /понеделник/ ще бъде затворен за движението на автомобили участъкът от ул. "Асен Златаров“, заключен между ул. "Средна гора“ и ул. "Рилска“.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района, призовават от Община Бургас.