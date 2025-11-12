Във връзка с ремонт на улица след подменена ВиК мрежа в ж.к. "Изгрев“, от 9:00 часа на 13.11.25г. (четвъртък) до 27.11.25г. (четвъртък) се въвежда временна организация на движението, като се затваря за МПС улицата между бл.184 и бл.181 и част от съществуващия паркинг към МБАЛ "Лайф Хоспитал“.Обслужването на района ще се осъществява откъм улицата между бл.27Б и бл.28 в ж.к. "Изгрев“.Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и призовава шофьорите да спазват правилата за движение в района.