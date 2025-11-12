Затварят за движение улица в "Изгрев"
Обслужването на района ще се осъществява откъм улицата между бл.27Б и бл.28 в ж.к. "Изгрев“.
Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и призовава шофьорите да спазват правилата за движение в района.
