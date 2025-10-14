Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт". Община Бургас уведомява, че от 14:00 часа на 15.10.2025г. /сряда/ за месец се въвежда временна организация на движението, като се затваря за превозни средства участъкът от ул. "Георги С. Раковски“ до ул. "Васил Левски“. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.