Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата по ул. "Дебелт". Община Бургас уведомява, че от 14:00 часа днес за месец се въвежда временна организация на движението, като се затваря за превозни средства участъкът от ул. "Георги С. Раковски“ до ул. "Васил Левски“.Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.