ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Затварят за седмица част от още една бургаска улица
Спазвайте въведената организация в района и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Последна информация за ситуацията в Бургаско след водното бедстви...
11:11 / 08.10.2025
Важно за пътуващите по пътя Бургас – Варна
09:55 / 08.10.2025
Въвеждат временна организация на движението по ул. "Дебелт"
09:43 / 08.10.2025
Катастрофа до "Практикер", единият шофьор бил дрогиран
09:21 / 08.10.2025
Кризисният щаб за Черноморието заседава, за да реши дали ситуация...
08:12 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета