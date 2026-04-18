Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) конфискуваха над 3,3 тона храни при мащабна акция в Бургас, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас. Стоката, която е без документи, с изтекъл срок на годност или съхранявана в грубо нарушение на закона, е насочена за пълно унищожаване.

Затваряне на обект в Бургас

Най-сериозното нарушение е разкрито в бургаско предприятие за имитиращи млечни продукти, където са открити два тона "фалшиво“ сирене с етикети на друг производител. Експертите са спрели дейността на целия цех заради окаяно състояние на сградния фонд – напукани подове, корозия и липса на хигиена, съобщиха за Plovdiv24.bg от Агенцията.

Опасни морски дарове на пазара

При инспекции на бургаски пазар са възбранени 70 кг миди и риба, съхранявани на открито и без лед, както и 60 кг млечни и месни продукти без етикети. Заради липсата на документи за произход, безопасността на тези храни не може да бъде гарантирана, което е наложило незабавното им изтегляне от мрежата.

Незаконни обекти в курортите

В курортните комплекси по Южното Черноморие са затворени пет незаконни обекта, сред които магазини и заведения, работещи без никаква регистрация. Там са открити още 1,2 тона продукти от животински произход с изтекъл срок или без маркировка.

Край на "местните зависимости“

От БАБХ подчертават, че тези резултати са постигнати чрез т.нар. "кръстосани проверки“. В случая инспектори от Стара Загора са проверявали обекти в Бургаско, за да се избегне евентуален натиск върху местните органи и да се гарантира безпристрастен контрол над качеството на храната.