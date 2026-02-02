Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Временно се затваря за движение път I-9 в участъка Слънчев бряг - Обзор за тежкотоварни автомобили над 12 тона, за почистване и обработка на участъка.

Призовават се шофьорите да не тръгват на път без подходяща подготовка и да се движат със съобразена скорост.

Зимната обстановка изисква стриктно спазване на дистанция и избягване на резки маневри.