Община Несебър приключи строителството на нов фермерски пазар на територията на Обзор, видя Burgas24.bg.

Кметът ѝ Николай Димитров и кметът на Обзор Христо Янев, инспектираха изпълнението на обекта и условията, създадени за производителите и търговците.

"Този проект е важна стъпка към създаването на по-добра среда за местния бизнес, предоставяйки реална подкрепа и стимули за земеделските производители от района. Новото пространство дава възможност за директна реализация на местната продукция без посредници, което подпомага малките стопанства, насърчава местното производство и създава по-добри икономически условия за развитие", заяви кметът на Несебър,

Пазарът разполага с течаща вода, електрозахранване и изградени санитарни възли, осигуряващи необходимите удобства за търговците и посетителите.

Съоръжението е покрито с широка козирка, която гарантира защита от слънце и неблагоприятни атмосферни условия.