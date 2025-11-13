Завършиха срещите от общинското първенство по футбол от Ученическите игри
Отборите бяха разпределени на групи, за да определят крайното класиране.
Първенството премина при добра организация и ред , под ръководството на съдии от бургаската съдийска колегия по футбол, като се получи следното класиране:
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
5.-7. клас, момчета
І м я с т о – ОУ "Антон Страшимиров“
І І м я с т о - ОУ "Васил Априлов"
8.-10. клас, юноши
І м я с т о – ПГ по транспорт
ІІ м я с т о - ПГРЕ "Г. С. Раковски"
11.-12. клас, юноши
І м я с т о – ПМГ "Акад. Н. Обрешков“
ІІ м я с т о - ПГМЕЕ
На класиралите се на първо и второ място в крайното класиране отбори са връчени купи.
Изказваме специални благодарности на ръководството на Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Петър Алексиев - президент на ФК "Звездичка", че позволиха безвъзмездно ползване на игрището за провеждане на всички мачове.
Доброволци от Кока-Кола ХБК отбелязаха 60-годишнината на Кока-Кола в България със засаждане на дървета в Морската градина в Бургас
