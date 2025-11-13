От 22 октомври до 11 ноември година в град Бургас на игрището на ВХТИ се проведе общинско първенство по футбол за 5.-7. клас (момчета), 8.-10. клас (юноши) и 11.-12. клас (юноши) от Ученическите игри за 2024/2025 година. В първенството участваха 47 представителни отбори от различни учебни заведения на Община Бургас. Бяха изиграни 81 срещи.Отборите бяха разпределени на групи, за да определят крайното класиране.Първенството премина при добра организация и ред , под ръководството на съдии от бургаската съдийска колегия по футбол, като се получи следното класиране:5.-7. клас, момчетаІ м я с т о – ОУ "Антон Страшимиров“І І м я с т о - ОУ "Васил Априлов"8.-10. клас, юношиІ м я с т о – ПГ по транспортІІ м я с т о - ПГРЕ "Г. С. Раковски"11.-12. клас, юношиІ м я с т о – ПМГ "Акад. Н. Обрешков“ІІ м я с т о - ПГМЕЕНа класиралите се на първо и второ място в крайното класиране отбори са връчени купи.Изказваме специални благодарности на ръководството на Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Петър Алексиев - президент на ФК "Звездичка", че позволиха безвъзмездно ползване на игрището за провеждане на всички мачове.