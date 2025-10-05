Новини
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Автор: Екип Burgas24.bg 21:09
©
"За пореден път имаме жертви, изразявам моите най-искрени съболезнования. Това е моделът, който видяхме през 2023 г. При силно вълнение реките не могат да се оттичат. Има ситуации, в които се затваря пътят между Приморско и Созопол при река Ропотамо“.

Това каза в предаването "120 минути“ по bTV Здравко Василев, общественик и бизнесмен.

Преди дни в пост в социалните мрежи той предупреждава за предстоящото бедствие. 

"Всички ние, които през годините сме гледали какво се случва, носим вина“, посочи още той. 

Природата ни дава сигнали, ако се беше обърнало внимание преди 2 години, можеше да се извършат мероприятия да не се стигне до това. Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат десетки. Вълната е била много по-силна от тази през 2023 г.“, коментира Василев.

По думите му по самото корито на реката нищо не се е извършило, възстановени са били само мостови съоръжения.

"Вече край Царево има в предварителна продажба апартаменти, в цели комплекси, разположени в корито на река. “, каза още Здравко Василев.

Той коментира още, че е време за мораториум срещу строителството по Черноморието, защото случващото се е недопустимо.



Статистика: