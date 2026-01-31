Земетресение е засечено в района на град Бургас.По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 31 януари 2026 г., в 18:17 ч., е регистрирано земетресение с магнитуд 3.0 в района на Бургас.Епицентърът е на 10 км от град Айтос, на 50 км от град Ямбол и на 330 км от град София.