Земетресение в Бургас!
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 31 януари 2026 г., в 18:17 ч., е регистрирано земетресение с магнитуд 3.0 в района на Бургас.
Епицентърът е на 10 км от град Айтос, на 50 км от град Ямбол и на 330 км от град София.
