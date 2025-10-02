Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!

© Земетресение с магнитуд от 5 по Рихтер разлюля Турция малко около 14:55 ч. българско време днес. По първоначални данни то е регистрирано на 41 км югоизточно от Чорлу, на 18 км южно от Мармара Ереглиси, на дълбочина 13 км.



Читатели на Burgs24.bg съобщават, че е усетено и в Бургас.



Очаквайте подробности!