Община Бургас съобщи, че ще се извърши ремонт на железопътната линия, пресичаща път III-9008 между селищата кв. "Долно Езерово“ и с. Братово.От 8:30 часа до 15:30 часа на 30 декември 2025 г. се въвежда временна организация на движението като преминаването през жп прелеза ще бъде затруднено.Шофирайте внимателно и спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района!