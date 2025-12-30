ЖП ремонт ще затрудни движението между "Долно Езерово" и Братово днес
От 8:30 часа до 15:30 часа днес се въвежда временна организация на движението като преминаването през жп прелеза ще бъде затруднено.
Шофирайте внимателно и спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района!
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога пускат движението по път I-9 в платното от "Сарафово" къ...
17:33 / 29.12.2025
ЖП ремонт ще затрудни движението между "Долно Езерово" и Братово
16:55 / 29.12.2025
Вижте разписанието на "Бургасбус" за Нова година
16:41 / 29.12.2025
Вижте празничната програма по случай Йордановден в Бургас
15:14 / 29.12.2025
Ето как ще работи синята зона в празничните дни
14:37 / 29.12.2025
Партия "Трети март" ще бъде официално регистрирана след Нова годи...
13:48 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.