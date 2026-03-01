Продължават жалбите в Ямболско срещу скъпия ток. След жителите на село Козарево, които писаха до омбудсмана, и в Кукорево започнаха подписка заради сметките, които според хората са завишени в пъти."Не може с тези уреди да плащаме 320 евро, след като сме плащали 300 лева“, коментират жители на селото.Васил и съпругата му живеят в две стаи, с двете си деца. Отопляват се с климатик. През зимата са плащали до 300 лева ток , но последните фактури са 320 и 372 евро."Печката е на газ, един климатик и бойлер, това е потреблението, което използваме Поне 4-5 пъти отварям съобщението и си викам, това не е възможно, направо съм шокиран много от тази сметка. Заплатата ми там ще отиде“, казва пред bTV Васил Станчев, жител на село Кукорево.Васил ще пише жалба до омбудсмана, но големият проблем е как да изкарат месеца с две минимални заплати."Лишаваме се, лишаваме се, по-малко храна. Не знам, направо се чудя какво да правя, как ще изкараме месеца“, споделя Васил Станчев.В другия край на селото хората също протестират срещу високите сметки."Много е, но какво да направим. Като пуснат сметката, ако не платим, ще ни изключат“, казва Ваня, жител на село Кукорево.Велина е майка на близнаци. Въпреки че пестят и живеят в една стая, са платили 225 евро ток, вместо обичайните под 200 лева."Като я видях, само дето не получих удар. При положение, че моят мъж е със счупена ръка и е в болничен. Той получава 600 евро, аз - 200 , и с тези пари трябваше да платя всички сметки, оттам нататък да се храним и да си гледам децата“, посочва Велина Пейчева.Тя участва в подписката с други жители на селото , но не вярва , че ще има решение."Държавата каквото е взела, нищо не е върнала, ако може да вземе - само взима“, казва Велина.Жителите на село Козарево , които първи писаха до омбудсмана получиха отговор, че по всяка от жалбите ще има проверка.