Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Желязков говори в Бургас за самолета на Фон дер Лайен
Автор: Иван Сотиров 12:00Коментари (0)124
© Burgas24.bg
Още от 2020 г. - от началото на войната в Украйна, част от начините за водене на съвременните войни, е така наречената радио – електронна борба или война, която представлява умишлени смущения в радиочестотния спектър. Това каза в Бургас премиерът Росен Желязков, предаде репортер на Burgas24.bg.

"Това се наблюдава в през последните години в зоната на воденето на война, но интерференциите са от Хелзинки, през Черно Море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия.  Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала, който се излъчва от сателити, които са на близо 20 км над земята. Така че тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Това нещо е установено в конкретния случай от екипажа на полета, такива неща се случват ежедневно, затова и самолетите много преди да има GPS система също са излитали и кацали“, добави той.

Желязков заяви, че не се води разследване, тъй като тези смущения не се водят нито хибридни, нито кибератаки. "Протоколите най-ясно казват, че когато има смущение на GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране. Няма нещо, което ръководството на Въздушно движение в България да не е изпълнено по протокол. И няма нещо, което да е по-различно, което наблюдаваме в резултат на войната в Украйна като начин за водене на радио – електронна война. За съжаление това е една от страничните, но не маловажни последици от такива конфликти“, каза още премиерът.




Още по темата: общо новини по темата: 3
02.09.2025 »
02.09.2025 »
02.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Желязков в Бургас: Ние приемаме общата европейска валута на близо...
11:04 / 02.09.2025
Любослав Костов от Бургас: В никакъв случай ДДС не трябва да се в...
10:20 / 02.09.2025
Важна среща, свързана с еврото, се провежда днес в Бургас
09:50 / 02.09.2025
Педагози от ЦПЛР – Бургас обмениха добри практики в Истанбул
09:37 / 02.09.2025
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди...
21:37 / 01.09.2025
Музикалното училище в Бургас има нов директор
14:56 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
В морето в Созопол се появи този кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
10:42 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Жестока катастрофа в Монтанско!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: