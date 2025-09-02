ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков говори в Бургас за самолета на Фон дер Лайен
"Това се наблюдава в през последните години в зоната на воденето на война, но интерференциите са от Хелзинки, през Черно Море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия. Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала, който се излъчва от сателити, които са на близо 20 км над земята. Така че тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Това нещо е установено в конкретния случай от екипажа на полета, такива неща се случват ежедневно, затова и самолетите много преди да има GPS система също са излитали и кацали“, добави той.
Желязков заяви, че не се води разследване, тъй като тези смущения не се водят нито хибридни, нито кибератаки. "Протоколите най-ясно казват, че когато има смущение на GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране. Няма нещо, което ръководството на Въздушно движение в България да не е изпълнено по протокол. И няма нещо, което да е по-различно, което наблюдаваме в резултат на войната в Украйна като начин за водене на радио – електронна война. За съжаление това е една от страничните, но не маловажни последици от такива конфликти“, каза още премиерът.
