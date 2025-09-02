ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков в Бургас: Ние приемаме общата европейска валута на близо 400 млн. граждани на страни в ЕС
"Еврото е обща валута. Това не е чужда валута, ние не приемаме чужда валута, ние приемаме общата европейска валута на близо 400 млн. граждани на страни в Европейския съюз, за да функционира по-добре общият пазар. И той ще функционира по-добре колкото сме повече и колкото повече стандартите, към които се стремим, стават по-близки до нас. Защото това е въпрос на по-доброто функциониране на общия пазар, на въпроси, свързани с по-добата конкурентоспособност на българската икономика, повече сигурност, повече доходи“, добави той.
"Националната информационна кампания не трябва да се ограничава в добре познати и заучени клишета. Тя трябва да бъде насочена към тези по-уязвими групи, които са най-застрашени и най-изложени на възможни манипулации, спекулации и заиграване с техните страхове“, каза още Желязков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1229
