Еврото е парична единица. Парите имат поне три основни функции – те са средство за размяна, имат разчетна стойност и са средство за натрупване. Това, което интересува гражданите, е средството за размяна. Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е от бившите национални валути на страните членки, които са избрали тази валута. Това каза в Бургас премиерът Росен Желязков при откриването на първата от поредицата информационни срещи, част от Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България, предаде репортер на Burgas24.bg.



"Еврото е обща валута. Това не е чужда валута, ние не приемаме чужда валута, ние приемаме общата европейска валута на близо 400 млн. граждани на страни в Европейския съюз, за да функционира по-добре общият пазар. И той ще функционира по-добре колкото сме повече и колкото повече стандартите, към които се стремим, стават по-близки до нас. Защото това е въпрос на по-доброто функциониране на общия пазар, на въпроси, свързани с по-добата конкурентоспособност на българската икономика, повече сигурност, повече доходи“, добави той.



"Националната информационна кампания не трябва да се ограничава в добре познати и заучени клишета. Тя трябва да бъде насочена към тези по-уязвими групи, които са най-застрашени и най-изложени на възможни манипулации, спекулации и заиграване с техните страхове“, каза още Желязков.



