Жена е в болница с опасност за живота след тежка катастрофа в Бургаско, научи Burgas24.bg.Инцидентът е от вчера по обяд и се развива на пътя между селата Чубра и Лозарево.55-годишен мъж от Сливен, управляващ товарен автомобил, забелязва, че от отсрещната посока се задава Опел, каран от 55-годишна жена от Исперих, и за да избегне челен сблъсък преминава в съседната лента. В следващия момент обаче немската кола също се оказва в същата лента и се стига до катастрофата.От ПТП пострадала водачката на Опела, която с политравматизъм и опасност за живота.Тя е настанена за лечение в бургаска болница.