53-годишен мъж е задържан от полицията след битов скандал в бургаски квартал, научиСлучаят се развива по обяд на 1 януари.Срещу арестувания е образувано досъдебно производство за това, че с кухненски нож е нанесъл порезна рана по лявата буза на живеещата на семейни начела с него 54-годишна жена в дома им в кв "Горно Езерово".Бургазлията е привлечен като обвиняем като с прокурорско постановление му е наложена мярка за неотклонение "Ззадържане под стража" за срок до 72 часа.